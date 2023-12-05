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23:36 05.12.2023

Війська РФ за день обстріляли сім громад Сумської області

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Війська РФ за день обстріляли сім громад Сумської області

Війська РФ за день обстріляли сім громад Сумської області, повідомляється у зведенні обласної військової адміністрації станом на 21.00 вівторка.

"Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 94 вибухи. Обстріли зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопольська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Свеська громади", - сказано в суспільстві.

За даними обладміністрації, у Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (2 вибухи), було здійснено авіаційний обстріл з гелікоптерів некерованими авіаційними ракетами (4 вибухи) та гранатомета ЗПГ (3 вибухи).

Зазнала мінометного обстрілу: Великописарівська громада (40 вибухів), Середино-Будська громада росіяни скинули 4 міни, в Есманській громаді зафіксовано 9 вибухів, так само в Юнаківській громаді пролунало 5 вибухів.

По Білопільській громаді здійснено обстріл з мінометів (16 вибухів) та гранатометів АГС/ЗПГ (11 вибухів).

У Свеській громаді здійснено обстріл зі стрілецької зброї (10 черг).

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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