Окупанти завдали чотири ракетних і 53 авіаудари по Україні за добу, обстріляли понад 100 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу чотири ракетні та 53 авіаційні удари по території України, а також здійснили 59 обстрілів позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 вівторка на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

За даними Генштабу, окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Костобобріва Чернігівської області та Новодмитрівки Сумської області, Іванівки Харківської області, Олександрополя, Новобахмутівки, Урожайного Донецької області, Новодарівки Запорізької області, Тягинки та Кринків Херсонської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, зокрема міста Вовчанськ Харківської області, Часів Яр, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Очаків Миколаївської області та Херсон.