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19:43 05.12.2023

Греція готова до проведення другого саміту "Україна-Балкани" - уповноважений МЗС Греції щодо України

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Греція готова до проведення другого саміту "Україна-Балкани" - уповноважений МЗС Греції щодо України

Греція готова до проведення другого саміту "Україна-Балкани", сказав під час зустрічі із заступником керівника Офісу президента України Ігорем Жовквою спеціальний уповноважений Міністерства закордонних справ Греції щодо України Спиридон Ламбрідіс.

"Співрозмовники обговорили стан виконання домовленостей за результатами візиту президента України Володимира Зеленського до Грецької Республіки в серпні поточного року, під час якого, зокрема, відбувся перший саміт "Україна-Балкани", - повідомила у вівторок пресслужба Офісу президента.

"Жовква подякував Греції за вагому підтримку України протягом усього періоду спротиву повномасштабній агресії РФ і висловив сподівання на поглиблення взаємодії в усіх стратегічних сферах, що становлять взаємний інтерес. Зі свого боку Спиридон Ламбрідіс під час зустрічі анонсував готовність Греції до проведення другого саміту "Україна-Балкани" у 2024 році", - йдеться в повідомленні.

Теги: #саміт #греція #домовленості

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