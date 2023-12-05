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18:00 05.12.2023

Корупцію знищити неможливо, але вона має стати винятком, а не правилом - керівник САП

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Корупцію знищити неможливо, але вона має стати винятком, а не правилом - керівник САП

Очільники антикорупційних органів країни відзначають неможливість повного викорінення в Україні корупції як явища загалом, однак підкреслюють реальність знищення передумов корупційних злочинів і неминучість покарання топчиновників.

"Наша місія - побудова сучасної Української держави, вільної від корупції... Ми визначили пріоритети у своїй діяльності й... концентруємося саме на діючій посадовій корупції", - сказав директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос на Всеукраїнському антикорупційному форумі "Доброчесність - майбутнє української державності" в Києві у вівторок.

За його словами, треба знищити передумови виникнення корупції у відомствах, де вона є природним явищем.

"Ми точно не подолаємо всієї корупції, точно не покриємо всіх сфер... Але вже точно продемонстрували й демонструватимемо, що ніхто не є недоторканним... І хотілося б уже бачити топпосадовців із реальними вироками", - звернув увагу директор НАБУ.

"На жаль, вона (корупція - ІФ-У) нікуди не дінеться. Шляху побороти корупцію повністю поки що немає - жодна країна з цим не впоралася.... Але ми можемо зробити корупцію в житті кожного українця скоріше винятком, ніж правилом", - сказав у свою чергу керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.

Він зазначив, що нині прокурори у своїх розслідуваннях бачать, що корупційні прояви - це правило. "У деяких органах є навіть відповідні прейскуранти для оплати певних корупційних послуг. Головне наше спільне завдання - щоб це було винятком у майбутньому в Україні", - наголосив Клименко.

Теги: #клименко #корупція #сап

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