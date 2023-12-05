Лише 58% українських учнів досягли базового рівня математичної грамотності, 59% - читацької та 66% - природничо-наукової - PISA-2022

Лише 58% українських учнів досягли базового рівня математичної грамотності, 59% - читацької та 66% - природничо-наукової грамотності, свідчать результати міжнародного дослідження PISA-2022.

"Лише 58% українських учнів досягли базового рівня математичної грамотності, 59% - базового рівня читацької грамотності та 66% - природничо-наукової грамотності. Ці показники гірші за середні значення у країнах ОЕСР, де базового рівня сформованості математичної грамотності досягли 69% підлітків, читацької - 74% та природничо-наукової - 76%", - йдеться в національному звіті за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022.

Зазначається, що частка найуспішніших учнів в Україні (тих, що досягли рівнів 5 і 6 на предметних шкалах PISA) є незначною: 3% - у галузі математики, 2% - у читанні та природничо-наукових дисциплінах відповідно.

"У середньому у країнах ОЕСР цей показник вищий: 9% - з математики та по 7% - з читання та природничо-наукових дисциплін", - ідеться у звіті.

Дослідження проводилося в жовтні 2022 року на підставі двогодинного тестування з математики, читання, природничо-наукових дисциплін і креативного мислення. Загальна кількість учасників 3876 зі 164 закладів освіти в 17 областях та Києві (у 7 областях та окупованому Криму дослідження не проводилося).

PISA (Programme for International Student Assessment, Програма міжнародного оцінювання учнів) - міжнародне дослідження якості освіти, що започатковане 1997 року, його координує Організація з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Воно оцінює рівень математичної, читацької та природничо-наукової грамотності 15-річних підлітків у понад 80 країнах/економіках світу.

Як повідомлялося, результати дослідження PISA 2018 року показали, що кожен четвертий п'ятнадцятирічний учень в Україні має низький рівень читацької, математичної та природничо-наукової грамотності.

Результати дослідження PISA-2022 свідчать, що з математики та природничо-наукових дисциплін українські школярі відстають від своїх однолітків із країн ОЕСР на півтора року навчання, а з читання - майже на два з половиною роки.