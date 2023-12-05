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13:45 05.12.2023

Міжнародні партнери не зверталися з інформацією про можливу корупцію під час використання наданої Україні зброї - керівник САП

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Міжнародні партнери не зверталися з інформацією про можливу корупцію під час використання наданої Україні зброї - керівник САП

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко заявляє, що до антикорупційних органів України не надходила інформація від міжнародних партнерів щодо корупції або нецільового використання зброї, яку надають Україні міжнародні партнери.

Журналістам у вівторок у Києві в перерві антикорупційного форуму "Доброчесність - майбутнє української державності" керівник САП Клименко розповів, що антикорупційні органи постійно просять міжнародних партнерів про надання інформації щодо ймовірних корупційних фактів або нецільового використання поставленої партнерами в Україну зброї.

"Ми готові ставити це в найвищий пріоритет і розпочинати розслідування. Але з такими фактами до нас вони не зверталися", - наголосив керівник САП.

"Що стосується зброї, яка видається партнерами безкоштовно. У нас немає станом на зараз запитань від партнерів щодо використання цієї зброї", - сказала народна депутатка, членкиня тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради (яка контролює, зокрема, використання цієї зброї - ІФ-У) Анастасія Радіна.

За її словами, відпрацьовано механізми звітності, інформування партнерів про втрати на полі бою.

"Ми спілкувалися з військовими аташе всіх країн-партнерів, які дають нам зброю. Ні від кого ми не почули сумнівів щодо нецільового використання цієї зброї", - наголосила депутатка.

Вона додала, що члени ТСК регулярно їздять на склади зберігання зброї та на передову, щоб подивитися, як працює система обліку.

"У нас немає жодного підтвердженого кейса будь-якого зловживання зброєю, яку представляють партнери", - підсумувала парламентарій.

Теги: #клименко #сап

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