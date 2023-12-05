Війська РФ за добу завдали 157 ударів із різних видів зброї по населених пунктах Запорізької області

Війська РФ за добу завдали 157 ударів із різних видів зброї по Запорізькій області, обстрілу зазнав 21 населений пункт, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко у вівторок уранці.

"Військовослужбовці РФ завдали 157 ударів по мирних громадах Запорізької області: під вогнем опинився 21 населений пункт", - написав він у своєму телеграм-каналі.

128 артобстрілів припали на територію Гуляйполя, Оріхова, Левадного, Полтавки, Роботиного, Новоданилівки, Новоандріївки, Білогір'я, Щербаків, П'ятихаток, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл.

Крім того, окупанти здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Новодарівки, Роботиного, Малої Токмачки та Степногірська, 21 БПЛА-атаку по Гуляйполю, Оріхову, Малинівці, Новопавлівці, Новодарівці, Чарівному, Левадному, Малій Токмачці та П'ятихатках, а також 3 авіаційних удари по Новодарівці та Кам'янському.

"Надійшло 3 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - уточнив Малашко.