США розраховують, що Ізраїль обережніше вестиме бойові дії на півдні Сектора Гази

У США вважають, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) на півдні Сектору Гази діятиме акуратніше, ніж раніше на півночі цього палестинського анклаву, заявив у понеділок представник держдепу США Метью Міллер.

"Ми не хочемо бачити на півдні військову кампанію, яка відбуватиметься так само, як на півночі... Ізраїльтяни розповіли нам про свої плани... Вони сказали, що прагнутимуть уникнути масових переміщень жителів і жертв серед цивільного населення", - заявив Міллер під час пресбрифінгу, говорячи про переговори з ізраїльською владою.

Він також назвав "поліпшенням" поділ Ізраїлем Сектору Гази на сотні невеликих зон, щоб було простіше евакуювати мирних громадян із зон активних військових дій.

"Наразі ми бачимо більш точкові запити про евакуацію, сили Ізраїлю виділили конкретні райони, в яких вони планують проводити військові дії, і перед стартом цих операцій попросили людей лише в цих районах піти", - пояснив представник Держдепу.

Водночас він зазначив, що, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, "важливими є не тільки наміри, а й результати", і тому в держдепі продовжують уважно стежити за ситуацією.

7 жовтня радикальне угруповання ХАМАС, що базується в Секторі Гази, здійснило напад на Ізраїль. Жертвами атаки стали понад 1,2 тис. осіб. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАС. Із 24 листопада в Газі діяв режим припинення вогню, проте бойові дії поновилися 1 грудня після того, як сторонам не вдалося домогтися його продовження.