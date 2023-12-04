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17:39 04.12.2023

Міжнародна конференції з відновлення України відбудеться в Афінах 15 лютого 2024 року

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Міжнародна конференції з відновлення України відбудеться в Афінах 15 лютого 2024 року

Міжнародна конференція з відновлення України із залученням грецького бізнесу відбудеться в Афінах (Греція) 15 лютого 2024 року, повідомляє пресслужба українського уряду в понеділок.

"15 січня 2024 року виповниться 32 роки із дня встановлення дипломатичних відносин між Україною та Грецією. На сьогодні вкрай актуальним є відновлення діяльності Міжурядової спільної українсько-грецької робочої групи з економічного, промислового, технічного та наукового співробітництва, українську частину якої я очолюю. Важливо, що ми вже погодили дату проведення наступного засідання та розпочали процес підготовки", - сказав міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов за результатами зустрічі зі спеціальним уповноваженим міністерства закордонних справ Греції з питань України, послом Спиридоном Ламбрідісом.

Під час зустрічі сторони обговорили співпрацю між країнами, а також готовність грецької сторони взяти участь у відновленні пам'яток архітектури та історичного центру міста Одеса, які постраждали під час російської агресії. Зокрема, Ламбрідіс повідомив, що Греція має намір відкрити в Одесі спеціальний офіс із відновлення Одеської області.

Крім того, сторони обговорили підготовку проведення запланованих заходів, а саме анонсовано проведення 15 лютого 2024 року в Афінах міжнародної конференції з відновлення України із залученням грецького бізнесу.

Ключовими питаннями, які планується розглянути під час конференції, є підготовка плану відновлення України (аспекти планування та фінансування проєктів відновлення за участі європейських агентств та українського уряду), інституційний механізм для бізнесу (презентація механізму для ділових кіл, що будуть залучені до проєктів відбудови, за участі експертів українського уряду та представників бізнесу, які мають регіональний досвід з відновлення), можливості співробітництва в окремих галузях (презентація таких секторів як будівництво, транспорт, логістика, енергетика, технології, IT, консалтинг, охорона здоров’я за участі представників грецьких та українських торгово-промислових організацій).

Теги: #відновлення #конференція #немчінов

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