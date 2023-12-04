У Силах оборони України підтвердили ліквідацію російських окупантів, які розстріляли двох українських військовополонених

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун підтвердив ліквідацію російських окупантів, які розстріляли беззбройних українських захисників, що здавалися в полон у районі села Степового Покровського району Донецької області.

"Цей факт (розстрілу військовополонених - ІФ-У) зафіксували відповідні служби, розпочато кримінальну справу, триває розслідування. Потім ці матеріали буде передано міжнародним інституціям, які займаються воєнними злочинами. Також можу підтвердити, що під час подальших бойових дій та група російських окупантів, які вчинили цей злочин, перестала існувати", - сказав Штупун в ефірі телемарафону в понеділок.

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України підтвердило розстріл двох українських військовополонених.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що має намір звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста, мандат якого передбачає фіксацію злочинів щодо військовополонених, і до Організації Об'єднаних Націй у зв'язку зі стратою українських військовополонених.

Пізніше Офіс генпрокурора повідомив, що слідчі й прокурори розпочали розслідування за цим фактом.

"2 грудня 2023 року в медіа було поширено відео розстрілу беззбройних українських захисників російськими військовослужбовцями. За попередніми даними, це сталося біля одного зі спостережних пунктів у районі с. Степового Покровського району. На відео зафіксовано, як група осіб у російській формі впритул розстрілює двох беззбройних військовослужбовців у формі ЗСУ, які здавалися в полон", - йдеться в повідомленні.