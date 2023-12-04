Противник здійснив 158 обстрілів 22 населених пунктів Запорізької області

Російські окупаційні війська за добу здійснили 158 обстрілів 22 населених пунктів Запорізької області, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"За минулу добу військовослужбовці Росії завдали 158 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Малашка, окупанти вдарили авіаційним снарядом по Новодарівці, обстріляли з РСЗВ Малинівку, а також атакували 30 безпілотниками Залізничне, Гуляйполе, Роботине, Малинівку, Новопавлівку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малу Токмачку, Білогір'я та Малі Щербаки.

По території прифронтових міст і сіл, зокрема Роботиного, Левадного, Полтавки, Новоандріївки, Малинівки, Щербаків, П'ятихаток, Кам'янського, Степового і Плавнів припало 126 артударів.