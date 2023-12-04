Події

08:36 04.12.2023

Окупанти випустили майже 700 снарядів по Херсонській області, є жертви і поранені

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Окупанти випустили майже 700 снарядів по Херсонській області, є жертви і поранені

Російські окупаційні війська за добу випустили майже 700 снарядів по Херсонській області, є жертви і поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 117 обстрілів, випустивши 691 снаряд із мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА, із них - 3 "Shahed". 2 людини загинули, ще 8 - дістали поранення", - сказано в його телеграм-каналі.

По місту Херсон ворог випустив 43 снаряди.

Також російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; медичні заклади та адмінбудівлю в Херсоні; науково-дослідну установу та інженерну споруду Херсонського району; у Бериславському районі.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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