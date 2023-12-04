ППО знищила 18 із 23 ударних БПЛА та одну керовану ракету Х-59

Українська протиповітряна оборона за ніч знищила 18 із 23 ударних безпілотників, якими РФ атакувала щонайменше 9 областей України, повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"У результаті бойової роботи знищено 18 ударних БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна оборона працювала в щонайменше 9 областях України", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на 4 грудня 2023 року противник атакував 23 ударними БПЛА "Shahed-136/131" з мису Чауда - окупований Крим і керованою авіаційною ракетою - з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Повідомляється, що до відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.