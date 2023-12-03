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19:31 03.12.2023

Вилучені у обвинувачених у порушенні санкцій кошти передано для використання на користь України - представник Мін'юсту США

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Вилучені у обвинувачених у порушенні санкцій кошти передано для використання на користь України - представник Мін'юсту США

Міністерство юстиції США докладає значних зусиль для допомоги Україні в переслідуванні за воєнні злочини, зокрема, робоча група KleptoCapture у співпраці з міжнародними партнерами наклала арешт на активи російських олігархів у сотні мільйонів доларів.

Як повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України в неділю, про це заявив керівник команди Міністерства юстиції США з розслідування воєнних злочинів Ілай Розенбаум на конференції "United for Justice. War Crimes against Ukrainian Children", що відбулася в Торонто (Канада).

"Ми висунули обвинувачення десяткам осіб, підозрюваних в ухиленні від санкцій, порушенні експортного контролю, відмиванні грошей та інших злочинах. Доходи були передані нашому Міністерству юстиції для використання на користь України", - сказав Розенбаум.

Також створено спеціальну Групу з воєнних злочинів WarCAT, чиїм завданням є розслідування злочинів, що підпадають під юрисдикцію США. До роботи залучаються ФБР та інші державні інститути. "Ми працюємо, щоб допомогти нашим міжнародним партнерам, особливо українським колегам, на яких припадає левова частка роботи з розслідування і переслідування злочинів", - сказав представник Мін'юсту США.

Він також зазначив, що у нього склалася тісна співпраця з генеральним прокурором України Андрієм Костіним та іншими українськими прокурорами. "Україна робить те, чого не робила жодна країна в історії: забезпечує всеосяжне правосуддя за жорстокі злочини та агресію, одночасно захищаючи себе в умовах триваючої широкомасштабної війни", - зазначив Розенбаум.

 

 

 

Теги: #сша #санкції #конфіскація

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