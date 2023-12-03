Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами двох військовослужбовців ЗСУ - Офіс генпрокурора

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом розстрілу двох беззбройних військовослужбовців ЗСУ російськими окупантами в Покровському районі, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"2 грудня 2023 року в медіа було поширено відео розстрілу беззбройних українських захисників російськими військовослужбовцями. За попередніми даними, це сталося біля одного зі спостережних пунктів у районі с. Степове Покровського району. На відео зафіксовано, як група осіб у російській формі впритул розстрілює двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних Сил України, які здавалися в полон. Наразі слідчі та прокурори розпочали розслідування за цим фактом", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

В Офісі генпрокурора наголошують, що вбивство військовополонених - це грубе порушення Женевських конвенцій і воно кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Раніше управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України підтвердило розстріл двох українських військовополонених, показаний на відео, опублікованому в медіа в суботу.