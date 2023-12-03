Події

10:09 03.12.2023

Інформація про нанесення тілесних ушкоджень нардепу Дубінському в СІЗО не підтвердилася - поліція

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Інформація про нанесення тілесних ушкоджень нардепу Дубінському в СІЗО не підтвердилася - поліція

За результатами перевірки та судово-медичного дослідження інформація про побиття народного депутата в СІЗО не підтвердилася, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції Києва надійшло повідомлення від адвоката про те, що протягом двох діб його підзахисному, народному депутату, раніше затриманому СБУ за підозрою в державній зраді, під час перебування в слідчому ізоляторі наносили тілесні ушкодження", - ідеться в повідомленні, опублікованому у фейсбуці в неділю.

Зазначається, що до пенітенціарної установи прибула слідчо-оперативна група столичної поліції для з'ясування обставин події.

"За результатами перевірки, судово-медичного дослідження інформація, викладена в повідомленні, не підтвердилася", - зазначають у поліції.

У повідомленні не зазначено ім'я нардепа, агентству "Інтерфакс-Україна" стало відомо, що йдеться про Олександра Дубінського.

Як повідомлялося, 8 листопада 2023 року Дубінському було вручено протокол про корупцію.

Нардепу також висунуто підозри за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Крім того, раніше Дубінському, а також колишньому нардепу Андрію Деркачу й експрокурору Костянтину Кулику було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь у ній).

Печерський райсуд Києва 14 листопада 2023 року обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без альтернативи застави у справі про держзраду.

2 грудня захист Дубінського заявив про те, що нардепа побили в Київському СІЗО. 

Теги: #побиття #спростування #дубінський

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