Армія РФ за добу завдала 86 ударів по населених пунктах Запорізької області

Російська армія за минулу добу здійснила 86 ударів по населених пунктах Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в неділю вранці.

"За минулу добу рашисти завдали 86 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Уточнюється, що військовослужбовці РФ атакували дванадцятьма ворожими безпілотниками Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малу Токмачку та Лугівське, також окупанти обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку.

По території Новоданилівки, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Роботиного, Плавнів, Кам'янського, Степового, Малих Щербаків, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл припало 77 артударів.

"Надійшло 3 повідомлення про руйнування внаслідок обстрілів військовослужбовцями Росії. Без постраждалих", - додав Малашко.