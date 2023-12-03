Події

08:06 03.12.2023

Землетрус силою 7,4 бала стався на Філіппінах

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Землетрус силою 7,4 бала стався на Філіппінах

Землетрус магнітудою щонайменше 7,4 бала стався на острові Мінданао на півдні Філіппін пізно ввечері в суботу, попередження про можливе цунамі знято, повідомляє в неділю агентство Reuters.

Філіппіни підняли тривогу щодо цунамі рано вранці в неділю, коли хвилі відступили після землетрусу магнітудою 7,4, що стався на півдні країни, що призвело до евакуації жителів прибережних районів, а також до появи незначних хвиль на Філіппінах і в Японії.

Початкових повідомлень про жертви або серйозні збитки внаслідок землетрусу в регіоні Мінданао не надходило, хоча деякі жителі повідомили про пошкодження будівель у цьому незначно населеному, порівняно з іншими частинами архіпелагу, районі.

Було зареєстровано понад 500 афтершоків, і Філіппінський інститут вулканології та сейсмології (Phivolcs) закликав до обережності, оскільки люди відновили нормальну діяльність.

"Загроза цунамі, пов'язана з цим землетрусом, наразі значною мірою оминула Філіппіни", - ідеться в заяві Phivolcs, але інститут порадив людям у громадах, що перебувають під загрозою, дослухатися до сповіщень місцевої влади.

Раніше Phivolcs закликав людей, які живуть поблизу узбережжя провінцій Сурігао-дель-Сур і Східний Давао, переїхати вглиб країни.

У Національному центрі катастроф заявили, що оцінюють наслідки землетрусу, а групи на місцях зіставляють інформацію.

Берегова охорона Філіппін привела всі свої судна і літаки у стан підвищеної готовності.

За даними Європейського Середземноморського сейсмологічного центру, найсильніший афтершок мав магнітуду 6,5 балів.

Десятки жителів були помічені в евакуаційному центрі на фотографіях, опублікованих у соціальних мережах владою провінції Хінатуан, за 30 км від епіцентру землетрусу.

Станція Phivolcs у затоці Хінатуан-Бісліг зафіксувала максимальну хвилю висотою 0,64 метра. На японському острові Хатідзедзіма, приблизно за 290 км на південь від Токіо, було зафіксовано хвилі заввишки 40 см, повідомило Японське метеорологічне агентство.

Система попередження про цунамі США спочатку попереджала про хвилі заввишки до 3 метрів вище за звичайний рівень припливу.

Епіцентр землетрусу, що стався о 22:37 (16:37 за Києвом) у суботу був на глибині 25 км, повідомив Phivolcs.

 

 

 

Теги: #землетрус #філіппіни

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