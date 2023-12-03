Війська РФ за минулий день обстріляли 7 громад Сумської області

Окупанти продовжують масовані обстріли прикордоння Сумської області, за минулий день під вогнем опинилися сім громад, повідомляє обласна військова адміністрація у зведенні на 21:00 суботи.

"Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 149 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотинська, Білопольська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська громади", - зазначається в повідомленні.

За даними ОВА, росіяни обстріляли з мінометів громади: Великописарівську (22 вибухи), Краснопільську (14 вибухів), Середино-Будську (13 вибухів), Білопольську (11 вибухів), Есманську (6 вибухів).

З реактивних систем залпового вогню (10 вибухів) та мінометів (23 вибухи) ворог обстріляв Хотинську громаду.

З артилерії (21 вибух) та мінометів (29 вибухів) ворог обстріляв Юнаківську громаду.