Польща посилить перевірку вантажівок на польсько-українському кордоні

Польські служби посилять контроль на польсько-українському кордоні. Крім того, польський уряд також планує вжити заходів у європейських інституціях, спрямованих на усунення "несумлінної конкуренції на транспортному ринку", повідомляє у суботу Польське радіо з посиланням на заяву Міністерства інфраструктури Республіки Польща.

"Ми підтримуємо постійний діалог із транспортною галуззю. Під час останньої зустрічі ми домовилися, що державні служби посилять перевірку вантажівок на польсько-українському кордоні. Це була одна з вимог галузі", – заявив міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаядхур.

Як підкреслив глава відомства, польський уряд також вживатиме заходів у європейських інституціях, спрямованих на усунення "несумлінної конкуренції на транспортному ринку".

За словами Алвіна Гаядхура, саміт Транспортної ради Євросоюзу, запланований на 4 грудня, "є моментом, коли ЄС має порушити питання про наслідки скасування вимоги щодо наявності дозволів на в'їзд до ЄС для українських водіїв".