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20:02 02.12.2023

Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

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Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

Федеральний уряд Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Список наданої допомоги був оприлюднений пресслужбою німецького уряду.

Згідно з оприлюдненим списком, українській армії було виділено 4 тягачі HX81 і 4 напівпричепи для них, 8 вантажівок Zetros, 3 транспортні засоби і 2 автомобілі прикордонної служби.

Крім того, українські військовослужбовці отримають 3840 артилерійських снарядів калібру 155 мм, 15 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тис. набоїв до них, 5 датчиків виявлення дронів, 25 лазерних далекомірів, 1 систему мобільних антен і 250 наборів інструментів із підривним матеріалом.

 

 

Теги: #пакет #допомога #німеччина

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