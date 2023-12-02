Росіяни вночі обстріляли медичний заклад у Херсоні

Унаслідок нічного обстрілу Херсона пошкоджено будівлю медзакладу: зруйновано стелю, вибито вікна та двері; жертв і постраждалих немає, повідомила обласна військова адміністрація.

"Уночі російська армія обстріляла медзаклад у Херсоні. Унаслідок прямого влучання пошкоджено другий поверх будівлі. Зруйновано стелю, а також вибито вікна та двері", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в суботу.

Як повідомляється, приміщення "були законсервовані. Сторож, який перебував на чергуванні, не постраждав".

Пост супроводжується фотофіксацією руйнувань.