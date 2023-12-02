Армія РФ за добу завдала близько ста ударів по населених пунктах Запорізької області

Російська армія за минулу добу завдала близько ста ударів по населених пунктах Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в суботу вранці.

"За минулу добу ворог завдав 99 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Уточнюється, що військовослужбовці РФ атакували 14 безпілотниками Залізничне, Гуляйполе, Новодарівку, Білогір'я та П'ятихатки, а також здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Роботиного, Новоандріївки, Новоданилівки та Малої Токмачки.

По території Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Новопавлівки, Кам'янського, Червоного, Степногірська, Кам'янського, Степового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл припало 80 артударів.

"Під час ворожого удару обстрілу пошкоджено будинок і господарську споруду. Мирні жителі не постраждали", - додав Малашко.