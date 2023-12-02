Українські ракетники за добу атакували три райони зосередження сил противника

Українські ракетники за добу атакували три райони зосередження російських сил, а також завдали ударів по складах боєприпасів противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

"Минулої доби підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 складах боєприпасів противника", - наголошується у зведенні, опублікованому на сторінці Генштабу у фейсбуці.