ТЧХУ виплатить по 9600 грн громадянам, які отримують допомогу за програмою "Догляд вдома"

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) виплатить по 9600 грн приблизно 6000 українським громадянам, які отримують допомогу за програмою "Догляд вдома".

"Ідеться про грошові виплати розміром 9600 грн одним платежем на одну особу маломобільним, малозабезпеченим людям похилого віку, які лишилися самі під час війни, потребують сторонньої допомоги й наразі є учасниками програми "Догляд вдома" від Українського Червоного Хреста", - ідеться в повідомленні ТЧХУ у фейсбуці у п'ятницю.

За словами в.о. керівника відділу грошової та ваучерної допомоги Українського Червоного Хреста Олени Скрипнікової, ця ініціатива допоможе подолати холодну зиму людям, які потребують підтримки, забезпечивши їм більший комфорт.

"Перші виплати вже надійдуть у грудні 2023 року. Проєкт реалізовано завдяки підтримці партнерських національних товариств: Швейцарського, Австрійського, Німецького, Данського, Британського, Іспанського, Французького національних товариств Червоного Хреста", - розповіла Скрипнікова.

Наразі близько 6000 громадян в Україні отримують допомогу в рамках програми "Догляд вдома" від Українського Червоного Хреста. Соціальні помічники ТЧХУ надають допомогу в побутових справах (здійснюють прибирання оселі, готують їжу, замінюють постільну білизну, надають гігієнічні послуги), допомагають вирішувати соціальні питання (супроводжують до лікаря, купують і доставляють продукти харчування, воду та інші товари, допомагають оплачувати комунальні послуги, гуляють із підопічними). Вони також спілкуються та емоційно підтримують самотніх літніх людей, для яких така турбота дуже важлива.

Джерело:

https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid02oWeHSQhjnwo1xhqUNmBeXrrg7WentvfR1ZBHBUEAU6TnJNN3tfgSq6Xr9ky9gkWql