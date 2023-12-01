ДБР затримало львівського митника, який за хабарі оформляв вантажі як "гуманітарку" і без сплати митних платежів

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило співробітника Львівської митниці, який систематично вимагав хабарі у підприємців за організацію прискореної процедури оформлення вантажів - як гуманітарної допомоги та без сплати обов'язкових митних платежів.

"Митник вимагав від комерсантів гроші за "прискорення" процедури оформлення вантажів - під виглядом гуманітарної допомоги. За це він отримував свій відсоток, який визначав залежно від загальної вартості вантажу", - йдеться в повідомленні ДБР у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється, зокрема, у травні поточного року він запропонував підприємцю можливість швидкого оформлення товарів під виглядом "гуманітарної допомоги" без сплати податків. Однак, комерсант звернувся до ДБР, і слідчі бюро задокументували кілька зустрічей, на яких чиновник роз'яснював підприємцю механізм ухилення від сплати митних платежів.

Також у серпні поточного року за свою допомогу фігурант отримав $22 тис. Навар митника становив 14% від реальної вартості вантажу. Працівники ДБР затримали зловмисника після одержання частини хабара в $16,3 тис. Наразі йому повідомлено про підозру.