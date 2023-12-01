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17:42 01.12.2023

Зеленський у День працівників прокуратури: Україна зможе забезпечити справедливу відповідальність для всіх тих, хто приніс війну і терор на нашу землю

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Зеленський у День працівників прокуратури: Україна зможе забезпечити справедливу відповідальність для всіх тих, хто приніс війну і терор на нашу землю

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю в присутності генерального прокурора України Андрія Костіна та генерального прокурора Литви Ніди Грунскене вручив українським прокурорам державні нагороди з нагоди їхнього професійного свята.

"Сьогодні професійний день тих людей, чия робота - це юридичний фундамент захищеності прав і свобод громадян України, інтересів держави та суспільства - і в мирний час, і, тим паче, під час війни. Такий фундамент має бути максимально міцним. Насамперед для того, щоб Україна могла потужно і ґрунтуючись на фактах захищати правду про цю війну, про російську агресію, про терор і злочини окупантів", - заявив президент.

Він наголосив, що "якість роботи українських прокурорів, слідчих, детективів, експертів, криміналістів - це незворотність покарання Росії за злочини, скоєні проти України та українців".

"Я не сумніваюся, що Україна може захистити й захистить свою незалежність. Я так само не сумніваюся, що Україна зможе забезпечити справедливу відповідальність для всіх тих, хто приніс війну і терор на нашу землю. І наша держава обов'язково забезпечить відповідні процеси на всіх рівнях, зокрема завдяки вашій роботі", - заявив Зеленський.

Глава держави побажав працівникам прокуратури максимальної ефективності та зосередженості саме на тих результатах, які об'єктивно необхідні суспільству, а також вручив державні нагороди.

Президент також нагадав, що на сьогодні задокументовано понад 110 тисяч воєнних злочинів РФ на території України. При цьому він особливо відзначив хорошу результативність у співпраці органів прокуратури України та Міжнародного кримінального суду.

Крім того, Зеленський відзначив оперативність працівників прокуратури у встановленні осіб, відповідальних за надання злочинних наказів у середовищі російського політичного керівництва, та результативність спільної з правоохоронними органами роботи щодо підсанкційних осіб, зокрема російських.

Глава держави також висловив подяку прокурорам, які сприяють поверненню викрадених і депортованих Росією дітей назад в Україну.

 

Теги: #прокуратура #свято

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