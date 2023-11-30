Події

20:00 30.11.2023

ЗСУ відбили 21 атаку окупантів за добу на бахмутському напрямку і 15 на авдіївському

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ЗСУ відбили 21 атаку окупантів за добу на бахмутському напрямку і 15 на авдіївському

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки й штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та запорізькому напрямках, а також утримують позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

У Генштабі зазначають, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, протягом доби відбулося 73 бойові зіткнення. Найбільше атак окупантів відбито на бахмутському, авдіївському та запорізькому напрямках.

"На бахмутському напрямку українські воїни відбили 21 атаку противника поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки на Донеччині... На авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Первомайського на Донеччині. Тут наші захисники відбили 15 атак. (...) На запорізькому напрямку противник 11 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Також наші захисники відбили три атаки окупантів на захід від Вербового Запорізької області", - йдеться у зведенні.

"На куп'янському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районах Синьківки, на північний схід від Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де силами оборони відбито сім атак. (...) На лиманському напрямку противник вів штурмові дії в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області, де силами оборони відбито чотири атаки. (...) На мар'їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області, де українські захисники відбили дев’ять атак", - розповіли в Генштабі.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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