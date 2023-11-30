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19:47 30.11.2023

До суду направлено обвинувальний акт у справі стосовно ексглави "Нафтогазу" Коболєва - САП

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До суду направлено обвинувальний акт у справі стосовно ексглави "Нафтогазу" Коболєва - САП

До Вищого антикорупційного суду (ВАКС) направлено обвинувальний акт і продовжено термін дії обов'язків у справі виплати премій стосовно ексглави правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у четвер.

За її даними, колегія суддів ВАКС 30 листопада під час підготовчого судового засідання задовольнила клопотання прокурора і продовжила термін дії обов'язків, покладених на обвинуваченого у зв'язку із застосуванням застави.

Згідно з трансляцією засідання, захисник Коболєва клопотав про зміну йому запобіжного заходу, але суд відмовив, продовживши до 30 січня 2024 року покладені на ексглаву НАК запобіжним заходом обмеження щодо здавання паспортів і переміщення. Наступне підготовче засідання призначено на 14 грудня 2023 року.

Як повідомлялося, САП і НАБУ в січні 2023 року повідомили ексголові НАК про підозру у зловживанні службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн. На думку слідства, ця сума значно перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

Обвинувачення наполягає, що Коболєв свідомо приховав від членів комітету з призначення та винагороди наглядової ради компанії відомості про те, що для керівників держпідприємств встановлено граничні розміри преміювання.

Дії ексглави "Нафтогазу" кваліфіковано за ч.5 ст.191 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і конфіскацією майна.

Наприкінці вересня 2023 року ВАКС знизив заставу Коболєва з 229,248 млн грн до рівня фактично внесеного 107,127 млн і зняв із нього електронний браслет.

Стокгольмський арбітраж у 2018-2019 роках за результатами двох спорів між компаніями на постачання і транзит газу ухвалив рішення, відповідно до яких "Газпром" мав доплатити НАК $2,56 млрд. Водночас арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" щодо умови "бери або плати" за період 2012-2017 рр. розміром $56 млрд.

Теги: #суд #нафтогаз #коболєв

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