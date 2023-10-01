Маркарова: нічого не загрожує постачанням США зброї та обладнання Україні, схваленим раніше

Посол України в США Оксана Маркарова заявила про продовження роботи з партнерами задля підтвердження допомоги США після того, як задля уникнення шатдауну було прийнято тимчасову бюджетну резолюцію на 45 днів, у якій відсутнє фінансування України.

“Наразі тимчасова бюджетна резолюція ухвалена тільки на 45 днів. Конгрес та Адміністрація подбали про те, щоб кошти попереднього бюджету для програм допомоги Україні були перехідними. Кошти є. Уряд працюватиме, тому нічого не загрожує постачанню зброї та обладнання, які ухвалені раніше”, - написала вона в соцмережі Фейсбук.

“У нас зараз є для використання мінімум додаткових 1,6 млрд дол. на оборонну допомогу (PDA) + 1,23 млрд дол. прямої бюджетної допомоги (це вересневий транш, щойно перерахований на рахунки Світового банку), плюс значні суми на енергетичні та інші програми”, - пояснила Маркарова.

Вона зазначила, що після завершення 45 днів буде потрібно нове рішення. “Власне, є час, є ресурси, а головне – є двопартійна та двопалатна підтримка України, яка дає можливість працювати заради підтвердження Американської допомоги Українській боротьбі за свободу та за збереження життів людей. А моя велика кількість розмов сьогодні як з українськими кокусами, так і з іншими лідерами в конгресі в обох палатах дає підстави вважати, що ще до закінчення цих 45 днів ми будемо обговорювати конкретні рішення для України”, - вважає посол.

Раніше повідомлялося, що обидві палати Конгресу в суботу проголосували за тимчасову 45-денну бюджетну резолюцію, щоб уникнути зупинення роботи уряду; до закону про тимчасове фінансування не входить допомога США Україні.