Події

10:33 01.10.2023

Ворог здійснив за добу 102 обстріли Херсонщини, є постраждалі

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Ворог здійснив за добу 102 обстріли Херсонщини, є постраждалі

Окупаційні війська РФ за минулу добу здійснили 102 обстріли Херсонської області, є постраждалі, повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграм-каналі в неділю.

“Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу, стадіон, територію заводу та гаражного кооперативу у Херсоні; магазин, територію навчального закладу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі, а також 5 об'єктів соціальної сфери у Бериславському районі. Через російську агресію одна людина дістала поранення”, - написав він.

Крім того, в ніч проти неділі армія РФ обстріляла Станіслав: “Постраждали двоє чоловіків. Їх доставили до лікарні. Інформація про руйнування встановлюється”, – додав Прокудін. 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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