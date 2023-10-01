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04:11 01.10.2023

Число солдатів територіальної оборони Польщі досягло 38,5 тис. - голова Міноборони

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Число солдатів територіальної оборони Польщі досягло 38,5 тис. - голова Міноборони

Число солдатів територіальної оборони Польщі досягло 38,5 тис. - голова Міноборони

 

Число солдатів територіальної оборони Польщі досягло 38,5 тис., повідомив у суботу міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"WOT (війська територіальної оборони Польщі - "ІФ-У") - це 38,5 тис. громадян, які добровільно служать батьківщині", - заявив Блащак, якого цитує агентство PAP.

Він зазначив, що третина з них має вищу освіту, а більше третини – технічну освіту та спеціальності, і "армія в нормальних умовах не змогла б їх здобути". Глава Міноборони Польщі уточнив, що йдеться про "IT-фахівців та фахівців в інших областях, включаючи експертів у логістиці".

Як зазначає польське агентство, "війська територіальної оборони є п'ятим родом військ після сухопутних військ, ВПС, ВМФ та військ спеціального призначення. Місія WOT – захищати та підтримувати місцеві спільноти у мирний час. Під час війни – це співпраця з регулярною армією".

Війська територіальної оборони Польщі були утворені 1 січня 2017 р

Теги: #польща #тероборона

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