Число солдатів територіальної оборони Польщі досягло 38,5 тис. - голова Міноборони

Число солдатів територіальної оборони Польщі досягло 38,5 тис., повідомив у суботу міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"WOT (війська територіальної оборони Польщі - "ІФ-У") - це 38,5 тис. громадян, які добровільно служать батьківщині", - заявив Блащак, якого цитує агентство PAP.

Він зазначив, що третина з них має вищу освіту, а більше третини – технічну освіту та спеціальності, і "армія в нормальних умовах не змогла б їх здобути". Глава Міноборони Польщі уточнив, що йдеться про "IT-фахівців та фахівців в інших областях, включаючи експертів у логістиці".

Як зазначає польське агентство, "війська територіальної оборони є п'ятим родом військ після сухопутних військ, ВПС, ВМФ та військ спеціального призначення. Місія WOT – захищати та підтримувати місцеві спільноти у мирний час. Під час війни – це співпраця з регулярною армією".

Війська територіальної оборони Польщі були утворені 1 січня 2017 р