Зеленський закликав у неділю о 9.00 вшанувати пам'ять захисників і захисниць

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян України 1 жовтня о 9.00 вшанувати пам'ять захисників і захисниць.

"І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, о 9-й ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимося", - сказав він у відеозверненні в суботу.

"І вшануймо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз у бою, на бойових завданнях, на постах. Хто рятує життя. Хто захищає у всіх сенсах цього слова наш народ і державу", - додав він.