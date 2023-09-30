Події

21:07 30.09.2023

Зеленський закликав у неділю о 9.00 вшанувати пам'ять захисників і захисниць

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Зеленський закликав у неділю о 9.00 вшанувати пам'ять захисників і захисниць

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян України 1 жовтня о 9.00 вшанувати пам'ять захисників і захисниць.

"І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, о 9-й ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимося", - сказав він у відеозверненні в суботу.

"І вшануймо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз у бою, на бойових завданнях, на постах. Хто рятує життя. Хто захищає у всіх сенсах цього слова наш народ і державу", - додав він.

 

 

Теги: #память #хвилина_мовчання

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