Оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання лунатимуть у київському метро

У столичному метрополітені в середу вперше прозвучало оголошення про хвилину мовчання, яке щоранку нагадуватиме про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам’яті загиблих захисників і захисниць та мирних жителів України, повідомляється на офіційному порталі влади Києва.

"Ми щойно прибули зі станції метро "Площа Українських Героїв", де особисто пересвідчились у тому, як це працює. Спостерігали за реакцією пасажирів, вона була різною – кілька людей приклали руку до серця. Тому розуміємо, що ця акція важлива для збереження пам’яті про тих, хто трагічно загинув у цій війні", – повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Роман Лелюк.

За його словами, на тих станціях підземки, де з технічних причин неможливо транслювати оголошення та відображати візуальну частину на моніторах чи екранах, буде розміщено інформаційні матеріали. Так само щодня у салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв лунатиме відповідне звукове повідомлення.

Пропозиції щодо проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання спільно з громадською організацією "Вшануй" і представниками міської влади напрацювала координаційна рада з підготовки та впровадження Концепції меморіалізації учасників та подій російсько-української війни, створена за дорученням київського міського голови Віталія Кличка, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в мобільному застосунку "Київ Цифровий" сповіщення про загальнонаціональну хвилину мовчання зʼявилися ще 31 січня 2025 року. Охочі отримувати звукові нагадування мають активувати ці сповіщення в застосунку.