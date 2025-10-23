Інтерфакс-Україна
12:32 23.10.2025

Нардепи пропонують оголошувати хвилину мовчання через систему оповіщення - Кондратюк

Народні депутати пропонують законодавчо закріпити щоденне оголошення про хвилину мовчання в населених пунктах України через систему оповіщення, повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. 

"Ми вчора зареєстрували (у Верховній Раді - ІФ-У) разом з 55 депутатами законодавчі зміни, які дозволять у системі оповіщення робити о 9.00 кожного ранку оповіщення про хвилину мовчання по всій країні", - повідомила Кондратюк журналістам в кулуарах Українського жіночого конгресу в четвер.

Теги: #хвилина_мовчання #оповіщення

