Інтерфакс-Україна
Події
20:01 01.05.2025

У Дніпропетровській області впроваджується зональний принцип оповіщення про повітряну тривогу

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У Дніпропетровській області впроваджується зональний принцип оповіщення про повітряну тривогу

В Дніпропетровській області у тестовому впроваджується зональний принцип оповіщення про повітряну тривогу, повідомив у четвер глава обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Відсьогодні на Дніпропетровщині змінюємо систему подання сигналу про повітряну тривогу. Тепер вона буде зональною. Це означає, що коли небезпека є лише для певного району, там і оголошуватимуть тривогу. Для решти ж області буде "зелений", - написав він у Телеграмі.

Лисак зазначив, що це позитивно вплине на освітній процес, роботу бізнесу та державних установ.

"Адже щоразу, коли лунає сирена, діти переривають навчання та переходять у безпечне місце. Сприятиме нововведення і роботі бізнесу, державних установ. Зараз такий локальний підхід будемо відпрацьовувати на практиці. Тож поки що все у тестовому режимі", - зауважив Лисак.

 

 

Теги: #тривога #дніпропетровська_область #оповіщення

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