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19:11 12.12.2023

Якщо не працюватиме система оповіщення про тривогу, поліція та ДСНС повідомлятимуть про небезпеку через гучномовці - МВС

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Унаслідок збою в роботі мобільного оператора "Київстар" у низці населених пунктів може не працювати система оповіщення про повітряну тривогу, у такому разі про небезпеку повідомлятиме поліція і ДСНС через гучномовці, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Через збій у роботі одного з операторів мобільного зв'язку в деяких населених пунктах може не працювати система оповіщення про повітряну тривогу. У такому випадку екіпажі Патрульної поліції та ДСНС сповіщатимуть про небезпеку через гучномовці. Нагадуємо, у Пунктах незламності, розгорнутих на базі наших підрозділів, є можливість скористатися Wi-Fi", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомлялося, "Київстар" працює над усуненням наслідків потужної кібератаки, унаслідок якої абоненти компанії не мають доступу до інтернету й не можуть скористатися послугами зв'язку. Служба безпеки України повідомила про відкриття кримінального провадження за фактами кібератаки на "Київстар". Одна з версій, яку нині вивчають слідчі, що за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ.

 

Теги: #оповіщення #збій #тривога

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