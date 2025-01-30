В Києві затвердили перелік заходів із проведення щоденної хвилини мовчання - КМДА

У столиці визначили перелік заходів із проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання, повідомила Київська міська державна адміністрація.

"Про початок хвилини мовчання оголошуватимуть у громадському транспорті, а також через звукові системи оповіщення на Хрещатику та Майдані Незалежності, на рекламних носіях і через мобільний застосунок "Київ Цифровий". Крім того, установам, закладам й організаціям, незалежно від форми власності, рекомендують призупиняти роботу на хвилину, крім випадків, коли це неможливо через безперервний режим роботи або необхідність проведення невідкладних заходів. Таке рішення прийняли сьогодні, 30 січня, на пленарному засіданні Київради 78 депутатів", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в четвер.

Телеканал "Київ" і радіостанція "Київ FM" продовжать її трансляцію у прямому етері. Також заплановано інформаційно-комунікаційну кампанію, а комунальні заклади освіти й надалі проводитимуть щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання.

У разі оголошення повітряної тривоги пріоритет надаватиметься інформуванню громадян про небезпеку.