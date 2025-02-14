Інтерфакс-Україна
Події
15:23 14.02.2025

На Львівщині запроваджують зупинку транспорту під час хвилини мовчання

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На Львівщині запроваджують зупинку транспорту під час хвилини мовчання

 На Львівщині запроваджують зупинку транспорту під час хвилини мовчання, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Відповідне рішення сьогодні ухвалила Рада оборони області. Щоранку о 9:00 поліцейські нагадуватимуть водіям про необхідність зупинки. Усі транспортні засоби в населених пунктах призупинятимуть рух на хвилину, за винятком автомобілів екстрених служб", йдеться у повідомленні ОВА.

Теги: #хвилина_мовчання #львівщина

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