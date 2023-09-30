Боррель: оборонній промисловості ЄС є що принести, але також є чому повчитися на бойовому досвіді та інноваціях України

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що в ЄС вбачають необхідність активізувати співпрацю з українською оборонною промисловістю.

"Дозвольте мені привітати сьогоднішній Форум оборонної промисловості і закликати нашу європейську та українську промисловість до зближення і розвитку синергії. Нашій промисловості є що принести, але також є чому повчитися на бойовому досвіді та інноваціях України. Зміцнюючи європейську оборонну промисловість, ми також бачимо необхідність активізувати співпрацю з українською оборонною промисловістю. Ми повинні працювати разом", - сказав він під час відеозвернення до учасників київського Форуму оборонних індустрій.

Боррель зазначив, що українська оборонна промисловість у нинішніх умовах стикається з величезними проблемами, наголосивши, що ключовим моментом є відновлення і створення потужностей з виробництва високотехнологічних систем озброєння.

Він наголосив, що сильна оборонно-промислова база буде необхідна Україні для забезпечення власної безпеки, а також послужить поштовхом для економіки країни.