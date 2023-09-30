Понад 27 тис. українських військових уже пройшли підготовку в ЄС - Боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що понад 27 тисяч українських військових вже пройшли навчання в рамках тренувальної місії ЄС.

"Очевидно, що інвестиції в оборону України також означають інвестиції в нашу власну європейську безпеку. Ми продовжуємо фінансувати постачання сучасної військової техніки відповідно до пріоритетів, визначених Україною. Також ми проводимо досить велику роботу з військової підготовки. Наразі ми підготували понад 27 000 українських солдатів", - сказав він під час відеозвернення до учасників Форуму оборонних індустрій.

Боррель нагадав, що нещодавно ЄС збільшив цільовий показник підготовки в рамках місії до 40 000 осіб у майбутній період.

"Крім того, наша ініціатива з виробництва боєприпасів, звісно ж, добре окупається. Ми здійснили негайні поставки зі складу і зараз орієнтуємося на спільні закупівлі. Цього місяця Європейське оборонне агентство уклало з промисловістю дев'ять рамкових контрактів на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів", - розповів він.

За його словами, "ми повинні виробляти більше і швидше, щоб продовжувати підтримувати Україну і поповнювати запаси наших держав-членів".

30 серпня високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель запропонував збільшити кількість українських військових, яких навчає тренувальна місія ЄС, до 40 тисяч.