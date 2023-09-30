Події

15:55 30.09.2023

Понад 27 тис. українських військових уже пройшли підготовку в ЄС - Боррель

1 хв читати
Понад 27 тис. українських військових уже пройшли підготовку в ЄС - Боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що понад 27 тисяч українських військових вже пройшли навчання в рамках тренувальної місії ЄС.

"Очевидно, що інвестиції в оборону України також означають інвестиції в нашу власну європейську безпеку. Ми продовжуємо фінансувати постачання сучасної військової техніки відповідно до пріоритетів, визначених Україною. Також ми проводимо досить велику роботу з військової підготовки. Наразі ми підготували понад 27 000 українських солдатів", - сказав він під час відеозвернення до учасників Форуму оборонних індустрій.

Боррель нагадав, що нещодавно ЄС збільшив цільовий показник підготовки в рамках місії до 40 000 осіб у майбутній період.

"Крім того, наша ініціатива з виробництва боєприпасів, звісно ж, добре окупається. Ми здійснили негайні поставки зі складу і зараз орієнтуємося на спільні закупівлі. Цього місяця Європейське оборонне агентство уклало з промисловістю дев'ять рамкових контрактів на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів", - розповів він.

За його словами, "ми повинні виробляти більше і швидше, щоб продовжувати підтримувати Україну і поповнювати запаси наших держав-членів".

30 серпня високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель запропонував збільшити кількість українських військових, яких навчає тренувальна місія ЄС, до 40 тисяч.

Теги: #навчання #зсу #боррель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:50 30.09.2023
Боррель в Одесі: Україна має повне право захистити себе від російської агресії та повернути повний контроль над своєю територією

Боррель в Одесі: Україна має повне право захистити себе від російської агресії та повернути повний контроль над своєю територією

16:13 30.09.2023
Боррель: оборонній промисловості ЄС є що принести, але також є чому повчитися на бойовому досвіді та інноваціях України

Боррель: оборонній промисловості ЄС є що принести, але також є чому повчитися на бойовому досвіді та інноваціях України

15:47 27.09.2023
Українські війська продовжують наступ південніше Бахмута, за добу знищено 115 окупантів

Українські війська продовжують наступ південніше Бахмута, за добу знищено 115 окупантів

12:16 27.09.2023
Зеленський заявив про просування ЗСУ на донецькому напрямку

Зеленський заявив про просування ЗСУ на донецькому напрямку

09:57 27.09.2023
Тарнавський анонсував "гарні новини" на таврійському напрямку

Тарнавський анонсував "гарні новини" на таврійському напрямку

15:57 26.09.2023
Сили спецоперацій ЗСУ уточнюють інформацію щодо смерті командувача ЧФ РФ

Сили спецоперацій ЗСУ уточнюють інформацію щодо смерті командувача ЧФ РФ

15:25 26.09.2023
Волонтери ТЧХУ відпрацьовували навички на командно-штабних навчаннях на Київщині

Волонтери ТЧХУ відпрацьовували навички на командно-штабних навчаннях на Київщині

13:14 26.09.2023
Виробництво "Метінвестом" макетів військової техніки порівняли з провідними операціями армій США і Великої Британії з обдурювання ворога

Виробництво "Метінвестом" макетів військової техніки порівняли з провідними операціями армій США і Великої Британії з обдурювання ворога

13:11 26.09.2023
На куп'янському напрямку українські воїни за допомогою дронів знищили російську техніку на $7 млн - Сирський

На куп'янському напрямку українські воїни за допомогою дронів знищили російську техніку на $7 млн - Сирський

10:58 26.09.2023
Унаслідок удару HIMARS по штабу окупантів біля Херсона загинули вісім російських офіцерів, ще сім поранені - джерело в СБУ

Унаслідок удару HIMARS по штабу окупантів біля Херсона загинули вісім російських офіцерів, ще сім поранені - джерело в СБУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Івано-Франківській області стався розрив нафтопроводу і пожежа, постраждало троє людей - ДСНС

Гендиректор Укроборонпрому: якщо раніше ми просили боєприпаси комплектно, пострілами, то зараз низку номенклатури вже виготовляємо самостійно

Київ закликає іноземні держави не брати участі у пропагандистських заходах Мінська щодо легалізації незаконного переміщення українських дітей

Камишін: ми суттєво нарощуємо наші виробничі можливості щомісяця, є кратне зростання навіть за цей рік

Столтенберг: Лише героїзм не може перехопити ракети, Україні потрібні можливості високої якості, багато і швидко

ОСТАННЄ

У Києві стався обвал балок на Дегтярівському шляхопроводі, постраждалих немає - КМДА

В Івано-Франківській області стався розрив нафтопроводу і пожежа, постраждало троє людей - ДСНС

Невеликі короткочасні дощі очікуються в низці регіонів України 1 жовтня

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО МОЖЛИВИЙ ВИБУХ НА НАФТОВОМУ ОБ'ЄКТІ В НАДВІРНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ В ПРИКАРПАТТІ

УВКБ ООН має намір надати українцям допомогу на $123 млн для проходження цієї зими

Гендиректор Укроборонпрому: якщо раніше ми просили боєприпаси комплектно, пострілами, то зараз низку номенклатури вже виготовляємо самостійно

Кількість перетинів кордону на виїзд з України на тижні перевищила кількість перетинів на в'їзд на 21 тис. - Держприкордонслужба

Київ закликає іноземні держави не брати участі у пропагандистських заходах Мінська щодо легалізації незаконного переміщення українських дітей

Камишін: ми суттєво нарощуємо наші виробничі можливості щомісяця, є кратне зростання навіть за цей рік

Камишін: на цьому етапі війни Україні дуже важливо розвивати місцеве виробництво, без зовнішніх технологій це буде зробити важко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА