Події

13:16 30.09.2023

Камишін: на цьому етапі війни Україні дуже важливо розвивати місцеве виробництво, без зовнішніх технологій це буде зробити важко

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Міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив про важливість на поточному етапі війни розвитку місцевого виробництва в Україні, закликавши іноземні компанії брати участь у цьому.

"Нам на цьому етапі війни дуже важливо розвивати місцеве виробництво. Без зовнішніх технологій це буде зробити важко. І я вдячний усім іноземним компаніям, країнам, які нам допомагають з першого дня війни. Я буду радий, якщо тепер вони знайдуть можливість для себе, своїх країн, своїх компаній розвивати місцеве виробництво в Україні", - сказав Камишін під час спілкування з журналістами на полях Форуму оборонних індустрій.

За словами міністра, як іноземні компанії будуть це робити - самостійно, з українськими чи державними компаніями - не має значення, головне, щоб вони розвивали своє виробництво в Україні.

Говорячи про питання безпеки для виробництва з огляду на атаки РФ, Камишін зазначив, що Україна навчилася жити й працювати в умовах постійних обстрілів.

"І я думаю, що це найкращий приклад того, що ми можемо гарантувати безпеку для всього виробничого нашого ланцюжка. І в цьому плані це хороший приклад для іноземних компаній. Багато з них тут уперше, але деякі компанії не вперше в Україні, і вони бачать, наскільки ми стійкі", - пояснив він.

На запитання про те, чи планується розвиток виробництва української зброї за кордоном, Камишін зазначив, що таке завдання від президента України Володимира Зеленського стоїть.

"Поки що ми бачимо більше можливостей для виробництва на території України з іноземними компаніями. Але якщо ми будемо бачити готовність іноземних компаній розвивати разом із нами виробництво поза територією України, на території сусідніх країн, ми будемо такі можливості розглядати теж", - заявив міністр.

Теги: #форум #впк #камишін

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