Африка зацікавлена в розміщенні на своїй території виробництва української зброї - очільник МЗС України

Африка зацікавлена не лише в купівлі української зброї, а й у розміщенні на своїй території її виробництва, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Африка була одним із найбільших ринків збуту української військової продукції до початку повномасштабної війни. Сьогодні Африка чекає повернення українських компаній на цей ринок для продажу зброї. Поки що ця опція, зрозуміло, закрита. В одній африканській країні, спілкуючись із лідером цієї країни, він так довірливо подивився мені в очі і каже: "Вам стільки зброї вже надіслали, вам стільки точно не потрібно. Можливо, трохи поділіться з нами?" Тобто, там інше сприйняття наших потреб", - сказав Кулеба на панельній дискусії в рамках міжнародного Форуму оборонних індустрій.

За словами міністра, друга зацікавленість, яка з'явилася в Африки - це, власне, розміщення виробництва української зброї та амуніції на території Африки.

"Це новий тренд", - зазначив Кулеба. Він вважає, що "попит на продаж і виробництво зброї, виробленої в Україні, буде дуже високим".