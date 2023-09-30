Події

09:23 30.09.2023

ВМС і ГУР провели спецоперацію і повернули додому двох українських десантників

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Військово-Морські Сили (ВМС) спільно з Головним управлінням розвідки (ГУР) Міністерства оборони України провели спецоперацію з евакуації двох військовослужбовців-десантників із тимчасово окупованої території однієї з областей, повідомляють ВМС.

"Важливе кожне життя: ВМС і ГУР провели успішну спецоперацію і повернули додому двох українських десантників. Військово-Морські Сили ЗС України разом із ГУР Міноборони провели успішну спецоперацію з евакуації двох військовослужбовців-десантників із тимчасово окупованої території однієї з областей України", - ідеться в повідомленні ВМС у суботу вранці.

Пост супроводжує відео зустрічі десантників, які повернулися на підконтрольну територію.

Теги: #спецоперація #вмс_зсу #гур_міноборони

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