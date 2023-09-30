ВМС і ГУР провели спецоперацію і повернули додому двох українських десантників

Військово-Морські Сили (ВМС) спільно з Головним управлінням розвідки (ГУР) Міністерства оборони України провели спецоперацію з евакуації двох військовослужбовців-десантників із тимчасово окупованої території однієї з областей, повідомляють ВМС.

"Важливе кожне життя: ВМС і ГУР провели успішну спецоперацію і повернули додому двох українських десантників. Військово-Морські Сили ЗС України разом із ГУР Міноборони провели успішну спецоперацію з евакуації двох військовослужбовців-десантників із тимчасово окупованої території однієї з областей України", - ідеться в повідомленні ВМС у суботу вранці.

Пост супроводжує відео зустрічі десантників, які повернулися на підконтрольну територію.