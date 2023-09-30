Події

08:59 30.09.2023

Російські війська відкрили вогонь по 21 населеному пункту Запорізької області

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Російські війська відкрили вогонь по 21 населеному пункту Запорізької області

Окупанти вели вогонь по 21 населеному пункту Запорізької області, унаслідок обстрілу зруйновано 30 житлових будинків, господарських будівель та об'єктів інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в суботу вранці.

"Ворог вів вогонь по 21 населеному пункту - зафіксовано 130 ударів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, 112 артилерійських обстрілів припали на території Таврійського, Гуляйполя, Білогір'я, Малинівки, Преображенки, Полтавки, Кам'янського, Лобкового, Малих Щербаків та інших міст і сіл на лінії вогню.

"Військовослужбовці РФ також здійснили 5 авіаударів по Оріхову, Новодарівці та Роботиному, 9 РСЗВ-обстрілів по Оріхову, Малій Токмачці, Новоандріївці, Новоданилівці, Левадному та Степовому, а також атакували 4 БПЛА Новоданилівку, Новодарівку та Роботине", - інформував Малашко.

За даними обладміністрації, надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об'єктів інфраструктури. Місцеве населення не постраждало.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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