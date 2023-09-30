Події

07:59 30.09.2023

Через нічні обстріли затримується низка поїздів на різних напрямках

1 хв читати
Через нічні обстріли затримується низка поїздів на різних напрямках

Унаслідок нічних обстрілів України затримується низка поїздів, повідомляє АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у своєму телеграм-каналі в суботу вранці.

Зокрема, повідомляється про такі маршрути та приблизний час їхньої затримки: 351/352 Київ-Пас. - Кишинів +3:00, 77/78 Одеса - Ковель +2:44, 53/54 Перемишль - Київ-Пас. +1:57, 109/110 Херсон - Львів +1:26, 257/258 Чернігів - Івано-Франківськ +1:10, 259/260 Суми - Івано-Франківськ +1:10, 59/60 Чоп - Київ-Пас. +0:45, 357/358 Ворохта - Київ-Пас. +0:45, 105/106 Одеса - Київ-Пас. +0:41.

"Наразі рух усіма ділянками відкрито, усі поїзди прямують власним маршрутом під чітким контролем", - ідеться в повідомленні УЗ.

 

 

 

Теги: #укрзалізниця #поїзди #затримка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:38 28.09.2023
УЗ збільшила в 1,7 раза кількість місць у поїзді Харків-Перемишль після ремонту

УЗ збільшила в 1,7 раза кількість місць у поїзді Харків-Перемишль після ремонту

17:13 26.09.2023
УЗ із Фондом Говарда Баффета та World Central Kitchen запускає поїзд-кухню

УЗ із Фондом Говарда Баффета та World Central Kitchen запускає поїзд-кухню

16:33 26.09.2023
Польська SKPL почне виконувати пасажирські рейси з України в жовтні, у листопаді буде запущено перший рейс чеського RegioJet

Польська SKPL почне виконувати пасажирські рейси з України в жовтні, у листопаді буде запущено перший рейс чеського RegioJet

16:00 26.09.2023
Ми вийшли на беззбитковість - голова правління АТ "Укрзалізниця"

Ми вийшли на беззбитковість - голова правління АТ "Укрзалізниця"

15:21 24.09.2023
"Укрзалізниця" через відмову страховиків впровадила безкоштовну "Лікарняну касу" для співробітників

"Укрзалізниця" через відмову страховиків впровадила безкоштовну "Лікарняну касу" для співробітників

22:06 21.09.2023
"Укрзалізниця" сформує три "Нічні експреси" з плацкартами після закупівлі 44 вагонів

"Укрзалізниця" сформує три "Нічні експреси" з плацкартами після закупівлі 44 вагонів

07:25 21.09.2023
Низка електропоїздів відправляється із затримкою через падіння електричної напруги в Києві після ранкової атаки

Низка електропоїздів відправляється із затримкою через падіння електричної напруги в Києві після ранкової атаки

19:07 20.09.2023
Заявки на поїздки груп залізничним транспортом прийматимуть лише онлайн

Заявки на поїздки груп залізничним транспортом прийматимуть лише онлайн

17:24 19.09.2023
"Укрзалізниця" оголосить тендер на купівлю 44 пасажирських вагонів у 2023 р., у 2024 - на 100 вагонів

"Укрзалізниця" оголосить тендер на купівлю 44 пасажирських вагонів у 2023 р., у 2024 - на 100 вагонів

16:49 19.09.2023
"Укрзалізниця" просить уряд дозволити продаж 25-30% металобрухту на експорт за прямими договорами

"Укрзалізниця" просить уряд дозволити продаж 25-30% металобрухту на експорт за прямими договорами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна створює Альянс оборонних індустрій для локалізації виробництва військової техніки - Зеленський

Уночі над південними областями збито 30 ударних дронів типу "Shahed-131/136"

Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів, загальні втрати ворога перевищують 278 тис. особового складу

Після нічної атаки БпЛА в Калинівській громаді Вінницької області оголошено евакуацію з місця влучання

Росія атакує південь України ударними БпЛА

ОСТАННЄ

ВМС і ГУР провели спецоперацію і повернули додому двох українських десантників

Україна створює Альянс оборонних індустрій для локалізації виробництва військової техніки - Зеленський

Унаслідок обстрілу Херсона виникла пожежа в гаражному кооперативі, постраждали два навчальні заклади

Російські війська відкрили вогонь по 21 населеному пункту Запорізької області

Троє людей дістали поранення в результаті обстрілів Херсонської області

Уночі над південними областями збито 30 ударних дронів типу "Shahed-131/136"

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 13 російських кораблів

Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів, загальні втрати ворога перевищують 278 тис. особового складу

Над Одеською областю вночі збито два дрони-камікадзе "SHAHED-136"

Підрозділи ракетних військ вразили 13 артсистем і станцію РЕБ противника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА