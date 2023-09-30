Через нічні обстріли затримується низка поїздів на різних напрямках

Унаслідок нічних обстрілів України затримується низка поїздів, повідомляє АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у своєму телеграм-каналі в суботу вранці.

Зокрема, повідомляється про такі маршрути та приблизний час їхньої затримки: 351/352 Київ-Пас. - Кишинів +3:00, 77/78 Одеса - Ковель +2:44, 53/54 Перемишль - Київ-Пас. +1:57, 109/110 Херсон - Львів +1:26, 257/258 Чернігів - Івано-Франківськ +1:10, 259/260 Суми - Івано-Франківськ +1:10, 59/60 Чоп - Київ-Пас. +0:45, 357/358 Ворохта - Київ-Пас. +0:45, 105/106 Одеса - Київ-Пас. +0:41.

"Наразі рух усіма ділянками відкрито, усі поїзди прямують власним маршрутом під чітким контролем", - ідеться в повідомленні УЗ.