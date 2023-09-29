Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $617 млн



Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) в четвертий тиждень вересня знизився до $617,1 млн після того, як два тижні він перебував на рекордних для цього року рівнях $823,5 млн і $873,1 млн.

Згідно з інформацією НБУ на його сайті, з 25 по 29 вересня купівля ним валюти впала до нуля, тоді як продаж знизився з $823,6 млн до $617,1 млн.

На готівковому ринку долар після стабільності в перші два дні в інші три подешевшав приблизно на 15 коп. - до рівня 38,0 грн/$1.

Згідно з даними Мінфіну, у вересні Україна отримала $3 млрд зовнішнього фінансування: $1,25 млрд - грант США, EUR1,5 млрд - макрофінансова допомога і $0,1 млрд - від Світового банку під гарантії Великої Британії.

Чистий продаж Нацбанку за вересень становив близько $2,7 млрд порівняно з $2,364 млрд у серпні та $1,93 млрд у липні.

Через зниження обсягу зовнішнього фінансування в серпні до $1,664 млрд міжнародні резерви за той місяць зменшилися з рекордного рівня $41,72 млрд на 3,2% - до $40,387 млрд.

Загалом від початку цього року НБУ придбав на ринку $196,0 млн, тоді як продав $19 млрд 462,5 млн.