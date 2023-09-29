Події

21:07 29.09.2023

Правоохоронці викрили на хабарництві в.о. голови Комінтернівського райсуду Одеської області

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Правоохоронці викрили на хабарництві в.о. голови Комінтернівського райсуду Одеської області

Правоохоронці викрили в.о. голови Комінтернівського райсуду Одеської області під час одержання майже 50 тис. грн, які він просив за ухвалення рішень про забезпечення позову та витребування документів у цивільній справі.
Як повідомило Національне агентство по боротьбі з корупцією в телеграм-каналі, наразі тривають першочергові слідчі дії. Деталі згодом.
Своєю чергою в СБУ зазначили, що вирішується питання про повідомлення голові райсуду про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Зловмиснику загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Теги: #україна #суддя #хабар

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