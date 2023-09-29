Події

20:16 29.09.2023

Порошенко обговорив із міністром оборони Швеції посилення військової допомоги ЗС України та виробництво бронемашин CV-90

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П'ятий президент України Петро Порошенко, який бере участь у міжнародній безпековій конференції у шведському Вісбі, провів зустріч із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Символічно, що перша зустріч - із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Мав честь передати вітання та слова вдячності від українських військових, які захоплюються висококласною шведською військовою технікою. Подякував за тринадцять пакунків військової допомоги від Стокгольма Збройним силам України та висловив сподівання на 14-й", - заявив Порошенко.

Він наголосив, що Україні вкрай необхідне домінування в повітрі. У зв'язку з цим він звернувся до шведських партнерів якомога швидше надати Україні шведські винищувачі "Gripen".

"Ми обговорили також перспективи започаткування спільного виробництва шведських бойових машин CV-90 і допомоги Швеції в питанні розмінування, зокрема гуманітарного", - додав Порошенко.

Під час зустрічі він наголосив, що єдиним шляхом до встановлення стійкого і тривалого миру є забезпечення перемоги України над російським агресором, відновлення територіальної цілісності нашої держави та вступ до НАТО і ЄС.

"Україна і західні союзники повинні зробити все можливе для цього", - резюмував Порошенко.

 

 

Теги: #допомога #швеція #бронемашини

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