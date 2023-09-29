Київська громада допомогла київській ракетній бригаді відремонтувати техніку та зброю, а також придбати засоби зв’язку

За кошти столичного бюджету, виділені в якості допомоги військовим, зенітна ракетна Київська бригада відремонтувала озброєння та військову техніку, облаштувала бойові позиції та закупила засоби зв’язку. Про це повідомило Повітряне командування "Центр" на своїй сторінці у Facebook.

"Командування та особовий склад зенітної ракетної Київської бригади висловлюють подяку Київській міській раді та очільнику міста Києва - міському голові Віталію Кличку за вагому фінансову допомогу, яка у 2023 році склала майже 20 мільйонів гривень. Наданий фінансовий ресурс спрямований на відновлення зруйнованої інфраструктури, інженерного обладнання бойових позицій зенітних ракетних комплексів, ремонт озброєння та військової техніки, закупівлю засобів зв’язку", - йдеться у повідомленні.

Повітряне командування "Центр" підкреслило, що між військовими та владою Києва з перших днів війни і до сьогодні існує "чітка взаємодія, розуміння і підтримка, спрямована на перемогу", і це "дає поштовх, вселяє надію і надихає кожного воїна на боротьбу".

"Дякуємо, за прийняття цього важливого рішення, попри виклики та загрози сьогодення, Ви активно працюєте і проявляєте опіку, спрямовуєте свою діяльність на захист населення та столиці України і регіону. Ваша активна позиція, зміцнює дух і силу, додає гарту і пришвидшує нашу спільну перемогу. Українські захисники завжди зі своїм народом, і докладають максимум зусиль, героїзму, навченості та натренованості задля оборони нашої країни. Тільки всі разом з Вами, ми зможемо дати гідну відсіч агресору та зберегти сильну, незалежну і непереможну Україну та наш рідний Київ", - наголосили у Повітряному командуванні "Центр".

Раніше повідомлялося, що Київ цього року за ініціативою міського голови Віталія Кличка збільшив до 5 мільярдів гривень допомогу військовим з бюджету столиці. Крім того, понад 500 мільйонів гривень передбачено в бюджеті Києва на виплату фінансової допомоги захисникам та членам їхніх сімей.